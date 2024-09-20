Полиция показала кадры эвакуации пожилых людей из Селидово

В Селидово в Донецкой области парамедики полиции эвакуировали трех человек. Дома этих людей расположены в нескольких сотнях метров от фронта, так что находиться там крайне небезопасно.



Правоохранители показали кадры эвакуации, которая проходила в ускоренном темпе, ведь ситуация осложнялась ежесекундно: в соседнем дворе взорвался российский дрон. А на ближней улице шел стрелковый бой, рядом разрывались снаряды.

В Донецкой области продолжается эвакуация населения из-за обострения военной ситуации в регионе. В Покровском районе количество людей, которые соглашаются на эвакуацию, постепенно растет.