Россияне атаковали Покровск: над городом столб густого черного дыма

В местных пабликах Покровска сообщается, что в понедельник днем, 23 сентября, российские оккупанты ударили по шахтоуправлению «Покровское».
Как отмечается, над городом виднеется столб черного дыма. Информации о жертвах и пострадавших нет.
По состоянию на 13:47 в Донецкой областной военной администрации пока не прокомментировали.
Ранее мы писали, что 23 сентября около полудня на окраине Краматорска прогремела серия взрывов.
Кроме того, государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой области опубликовала фото ликвидация пожара после российского удара по предприятию в поселке Алексеево-Дружковка Краматорского района Донецкой области.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях