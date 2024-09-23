Россияне атаковали Покровск: над городом столб густого черного дыма

Россияне атаковали Покровск.Фото: ТГ-канал Донбасс оперативный

В местных пабликах Покровска сообщается, что в понедельник днем, 23 сентября, российские оккупанты ударили по шахтоуправлению «Покровское».



Как отмечается, над городом виднеется столб черного дыма. Информации о жертвах и пострадавших нет.



По состоянию на 13:47 в Донецкой областной военной администрации пока не прокомментировали.



Ранее мы писали, что 23 сентября около полудня на окраине Краматорска прогремела серия взрывов.



Кроме того, государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой области опубликовала фото ликвидация пожара после российского удара по предприятию в поселке Алексеево-Дружковка Краматорского района Донецкой области.