Росіяни атакували Покровськ: над містом стовп густого чорного диму

У місцевих пабліках Покровська повідомляється, що у понеділок вдень, 23 вересня, російські окупанти вдарили по шахтоуправлінню «Покровське».
Як зазначається, над містом видніється стовп чорного диму. Інформації про жертв та постраждалих немає.
Станом на 13:47 у Донецькій обласній військовій адміністрації наразі не прокоментували.
Раніше ми писали, що 23 вересня близько полудня на околиці Краматорська пролунала серія вибухів.
Крім того, державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Донецькій області опублікувала фото ліквідація пожежі після російського удару по підприємству у селищі Олексієво-Дружківка Краматорського району Донецької області.
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