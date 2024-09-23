Росіяни атакували Покровськ: над містом стовп густого чорного диму

Росіяни атакували Покровськ. Фото: ТГ-канал Донбас оперативний

У місцевих пабліках Покровська повідомляється, що у понеділок вдень, 23 вересня, російські окупанти вдарили по шахтоуправлінню «Покровське».



Як зазначається, над містом видніється стовп чорного диму. Інформації про жертв та постраждалих немає.



Станом на 13:47 у Донецькій обласній військовій адміністрації наразі не прокоментували.



Раніше ми писали, що 23 вересня близько полудня на околиці Краматорська пролунала серія вибухів.



Крім того, державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Донецькій області опублікувала фото ліквідація пожежі після російського удару по підприємству у селищі Олексієво-Дружківка Краматорського району Донецької області.