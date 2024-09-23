Россияне нанесли удар по Шахово в Донецкой области: ранены семь человек, среди них два ребенка

Последствия российского обстрела села Шахово Донецкой области. Фото: ДОВА

23 сентября российские войска обстреляли село Шахово Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

В результате обстрела семь человек получили ранения, в том числе два ребенка. Двух раненых доставили в ближайшую больницу, остальные – получили медицинскую помощь на месте.

Ударом повреждены 24 частных дома, 3 административных здания и социальное учреждение.

Напомним, что 23 сентября россияне атаковали Покровск, в результате чего над городом поднялся столб густого черного дыма.