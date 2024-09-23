Росіяни завдали удару по Шаховому в Донецькій області: поранені сім людей, серед них дві дитини

23 вересня російські війська обстріляли село Шахове Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Внаслідок обстрілу сім людей отримали поранення, у тому числі дві дитини. Двох поранених доправили до найближчої лікарні, решта – отримали медичну допомогу на місці.
Ударом пошкоджені 24 приватні будинки, 3 адміністративні будівлі та соціальна установа.
Нагадаємо, що 23 вересня росіяни атакували Покровськ, внаслідок чого над містом піднявся стовп густого чорного диму.
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