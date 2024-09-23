Росіяни завдали удару по Шаховому в Донецькій області: поранені сім людей, серед них дві дитини

Наслідки російського обстрілу села Шахове Донецької області. Фото: ДОВА

23 вересня російські війська обстріляли село Шахове Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Внаслідок обстрілу сім людей отримали поранення, у тому числі дві дитини. Двох поранених доправили до найближчої лікарні, решта – отримали медичну допомогу на місці.

Ударом пошкоджені 24 приватні будинки, 3 адміністративні будівлі та соціальна установа.

Нагадаємо, що 23 вересня росіяни атакували Покровськ, внаслідок чого над містом піднявся стовп густого чорного диму.