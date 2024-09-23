В результате обстрела Кураховской громады пострадала женщина

Российские солдаты 23 сентября атаковали поселок Кураховка Кураховской громады Донецкой области. Одна женщина пострадала. Об этом сообщает Суспільне Донбас.



«Ситуация очень тяжелая. Практически каждый день населенные пункты находятся под постоянными обстрелами — это и Горняк, Кураховка, Острое, Курахово, Успеновский старостинский округ», — написал начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун.



По его словам, россияне ежедневно обстреливают Кураховскую громаду с помощью артиллерии, кассетных боеприпасов и авиационных бомб.



Кроме того, некоторые населенные пункты обесточены, также фиксируется ухудшение мобильной связи.



Ранее мы писали, что 23 сентября российские войска обстреляли село Шахово Донецкой области.