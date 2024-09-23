Внаслідок обстрілу Курахівської громади постраждала жінка

Російські солдати 23 вересня атакували селище Курахівка Курахівської громади Донецької області. Одна жінка постраждала. Про це повідомляє Суспільне Донбас.



«Ситуація дуже тяжка. Практично щодня населені пункти знаходяться під постійними обстрілами — це і Гірник, Курахівка, Гостре, Курахове, Успенівський старостинський округ», — написав він.



Падун уточнив, що росіяни щодня обстрілюють Курахівську громаду за допомогою артилерії, касетних боєприпасів та авіаційних бомб.



Крім того, деякі населені пункти знеструмлені, також фіксується погіршення мобільного зв'язку.



Раніше ми писали, що 23 вересня російські війська обстріляли село Шахове на Донеччині.