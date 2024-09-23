Митинги против ВСУ и конфликты с военными: в ОВА опровергли фейк о Покровской громаде

В сети появилось фейковое видео. Фото: Вадим Филашкин

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в сети появилось фейковое видео о ситуации в Покровской громаде. Об этом он написал на странице в Telegram.



По его словам, в видео говорится о том, что местные жители якобы организовывают митинги против ВСУ, конфликтуют с военными, именно поэтому в громаде будет проведена принудительная эвакуация населения.



«Эта информация не соответствует действительности. Призываю всех внимательно относиться к информации в Интернете и доверять только официальным источникам», — уточнил Филашкин.



Начальник ОВА рассказал, что голос на видео не принадлежит ему, а озвученная информация повторяет российские пропагандистские нарративы и призвана вызвать напряжение в обществе.



Оригинал видео, из которого был сделан фейк.





Ранее мы писали, что советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал фейком новость о том, что якобы Украина готовится заморозить войну с Россией. Речь идет о «плане победы» Владимира Зеленского.