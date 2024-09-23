Мітинги проти ЗСУ та конфлікти з військовими: в ОВА спростували фейк про Покровську громаду

У мережі з'явилося фейкове відео. Фото: Вадим Філашкін

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що у мережі з'явилося фейкове відео про ситуацію в Покровській громаді. Про це він написав на сторінці в Telegram.



За його словами, у відео йдеться про те, що місцеві жителі нібито організовують мітинги проти ЗСУ, конфліктують з військовими, саме тому у громаді буде проведено примусову евакуацію населення.



«Ця інформація не відповідає дійсності. Закликаю всіх уважно ставитися до інформації в Інтернеті та довіряти лише офіційним джерелам», — уточнив Філашкін.



Начальник ОВА розповів, що голос на відео не належить йому, а озвучена інформація повторює російські пропагандистські наративи та покликана викликати напругу у суспільстві.



Оригінал відео, з якого було зроблено фейк.





Раніше ми писали, що радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин назвав фейком новину про те , що нібито Україна готується заморозити війну з Росією. Йдеться про «план перемоги» Володимира Зеленського.