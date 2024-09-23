Зампрокурора Запорожской области задержали во время получения взятки

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили заместителя прокурора Запорожской области на получении взятки 40 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба САП.



Утверждается, что взятку он получил «за решение вопроса об изменении подследственности в уголовном производстве, обеспечении отмены ареста имущества лица и не привлечении к уголовной ответственности по результатам расследование».



При получении всей суммы взятки ее разоблачили «на горячем».

Первоочередные следственные действия продолжаются. Решается вопрос о сообщении ей о подозрении и избрании меры пресечения.