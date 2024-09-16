Бывшего главу ДонОГА Павла Кириленко суд оставил на свободе — расследование продолжается

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оставил на свободе главу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко. Таким образом суд не удовлетворил апелляцию прокурора, которая просила заключение под стражу для Кириленко.



Как сообщает «Радио Свобода», прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Валентина Гребенюк настаивала на содержании Кириленко под стражей с возможностью внести залог в большем размере, чем определил суд от 28 августа.



Ранее Кириленко внес 30 миллионов гривен залога.



«Суспільне» сообщает, что по словам прокурора, Кириленко может уехать из Украины, воспользовавшись связями с тех времен, когда он работал военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона.



Сторона защиты отметила, что такую связь не доказали за пять месяцев расследования.



Также прокурор утверждает, что Кириленко не носит электронный браслет, поскольку у полиции не было этого средства в наличии.



Кроме того, Гребенюк считает, что в качестве действующего главы АМКУ Кириленко может подписать себе командировку за границу. По ее мнению, должностное лицо стоит взять под стражу с возможностью внесения залога размером не менее 56 миллионов гривен.



В то же время адвокат Кириленко Владимир Лысенко заявил, что САП по-прежнему не смогла подтвердить причастность главы АМКУ к приобретению его родственниками недвижимости и авто.



Также адвокат отметил, что командировка возможна только после согласования с Кабинетом министров.

14 августа Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило, что руководителя госоргана со специальным статусом подозревают в обогащении более чем на 56 млн грн.