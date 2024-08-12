Замминистра энергетики разоблачили на взятке в $500 тысяч — СБУ

СБУ и НАБУ задержали заместителя министра энергетики на взятке в полмиллиона долларов. Правоохранители не называют его имени. По данным СМИ, речь об Александре Хейло.
За эту взятку чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.
Его вместе с тремя сообщниками задержали в момент получения третьего транша взятки.
Сегодня же Кабинет министров Украины одобрил распоряжение об увольнении Александра Валерьевича Хейло с должности заместителя министра энергетики.
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