Заступника прокурора Запорізької області затримали під час отримання хабаря

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро України викрили заступника прокурора Запорізької області на одержанні хабаря 40 тисяч доларів. Про це повідомляє пресслужба САП.



Стверджується, що хабар він отримав «за вирішення питання про зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна особи та не притягнення до кримінальної відповідальності за результатами розслідування».



При отриманні всієї суми хабаря її викрили «на гарячому».

Першочергові слідчі дії продовжуються. Вирішується питання про повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.