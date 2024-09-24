Сегодня ночью Константиновку обстреляли из РСЗО, есть повреждения

В полночь 24 сентября российские военные обстреляли из РСЗО «Смерч» город Константиновку Донецкой области. В результате обстрела поврежден фасад здания «Шиномонтаж», фасад здания ГСЧС, линия электросети ДТЭК. Об этом сегодня утром сообщила городская военная администрация.

Отличается, что в результате этого обстрела пострадавших нет.

Также в ГВА сообщили, что 23 сентября в 06:00 российские оккупанты нанесли два авиаудара бомбами КАБ-250 по городу Константиновке, в результате чего повреждены 2 фасада многоквартирных домов, 2 фасада частных домов, линия электросети ДТЭК, линия газопровода. Пострадавших нет.

Вчера «Новости Донбасса» сообщали, что рано утром в понедельник, 23 сентября, российские оккупационные войска нанесли очередной удар по городу Константиновка Донецкой области.