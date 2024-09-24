Сьогодні вночі Костянтинівку обстріляли з РСЗВ, є пошкодження

Опівночі 24 вересня російські військові обстріляли із РСЗВ «Смерч» місто Костянтинівку Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено фасад будівлі «Шиномонтаж», фасад будівлі ДСНС, лінія електромережі ДТЕК. Про це сьогодні вранці повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що внаслідок цього обстрілу постраждалих немає.

Також у МВА повідомили, що 23 вересня о 06:00 російські окупанти завдали два авіаудари бомбами КАБ-250 по місту Костянтинівці, внаслідок чого пошкоджено 2 фасади багатоквартирних будинків, 2 фасади приватних будинків, лінія електромережі ДТЕК, лінія газопроводу. Постраждалих немає.

Учора «Новини Донбасу» повідомляли, що рано-вранці в понеділок, 23 вересня, російські окупаційні війська завдали чергового удару по місту Костянтинівка Донецької області.