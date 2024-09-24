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Пограничники за неделю ликвидировали 84 россиян и станцию РЭБ

24 сентября 2024, 17:57

Пограничники за неделю ликвидировали 84 россиян и станцию РЭБ

Потери россиян за неделю. Фото: Артем Лысогор Потери россиян за неделю. Фото: Артем Лысогор

Луганские пограничники бригады «Помста» за неделю ликвидировали 84 россиян, кроме того, уничтожили огромное количество военной техники, в частности, 15 складов боекомплекта и станцию РЭБ. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

«1 487 огневых ударов нанесли луганские пограничники по местам размещения захватчиков на Северском, Купянском, Бахмутском направлениях и в районе Серебрянского леса с 16 по 22 сентября», — отметил он.

По словам Лысогора, в результате этого 84 ликвидированных россиян и 78 раненых.

Кроме того, среди уничтоженной и поврежденной техники: пушка 2А36 «Гиацинт», шесть легковых и четыре грузовых авто противника, мотоцикл, броневик, 89 беспилотников.

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