Прикордонники за тиждень ліквідували 84 росіян та станцію РЕБ

Втрати росіян за тиждень. Фото: Артем Лисогор

Луганські прикордонники бригади «Помста» за тиждень ліквідували 84 росіян, крім того, знищили величезну кількість військової техніки, зокрема 15 складів боєкомплекту та станцію РЕБ. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«1 487 вогневих ударів завдали луганські прикордонники по місцях розміщення загарбників на Сіверському, Куп’янському, Бахмутському напрямках та в районі Серебрянського лісу з 16 по 22 вересня», — зазначив він.



За словами Лисогора, в результаті цього — 84 ліквідованих росіян та 78 поранених.



Крім того, серед знищеної та пошкодженої техніки: гармата 2А36 «Гіацинт», шість легкових та чотири вантажні авто супротивники, мотоцикл, броньовик, 89 безпілотників.