Белгород вечером попал под обстрел: россияне заявляют о раненых, возникли пожары

Последствия обстрела Белгорода. Фото: соцсети

24 сентября якобы второй раз за день сработала российская ПВО над Белгородом и Белгородским районом. Об этом стало известно из сообщения губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Как утверждает Гладков, «сбито несколько воздушных целей».

«По предварительной информации, в Белгороде ранены четыре мирных жителя. Бригады «скорой» доставляют пострадавших с различными осколочными ранениями в медицинские учреждения Белгорода. В результате прямых попаданий загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка. Повреждены 23 частных дома, три надворные постройки и пять автомобилей», – отметил он.

В прокремлевском Телеграм-канале Readovka заявили, что Белгород якобы атаковали ракетами.

Напомним, что 24 сентября россияне из артиллерии ударили по городу Покровск Донецкой области, в результате чего погибли два человека.