Россияне из артиллерии ударили по частному сектору Покровска: есть погибшие

Последствия российского обстрела Покровска. Фото: Донецкая областная прокуратура

24 сентября около 16:30 под прицел оккупационных войск попал город Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

В эпицентре взрыва в очередной раз оказалась жилая застройка. По предварительным данным, россияне нанесли удар из артиллерии.

В результате попадания средств поражения по территории частного сектора погибли двое мужчин 33 и 34 лет. В момент обстрела они находились вблизи дома. Повреждены жилые дома и автомобили.

Напомним, что 24 сентября войска РФ ударили по пожарной части в городе Курахово на Донетчине.