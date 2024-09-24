Бєлгород увечері потрапив під обстріл: росіяни заявляють про поранених, виникли пожежі

Наслідки обстрілу Бєлгорода. Фото: соцмережі

24 вересня нібито вдруге за день спрацювала російська ППО над Бєлгородом та Бєлгородським районом. Про це стало відомо із повідомлення губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Як стверджує Гладков, «збито кілька повітряних цілей».

«За попередньою інформацією, у Бєлгороді поранені чотири мирних жителі. Бригади «швидкої» доставляють постраждалих із різними осколковими пораненнями до медичних закладів Бєлгорода. Внаслідок прямих влучань загорілися чотири будинки, гараж та надвірна споруда. Пошкоджені 23 приватні будинки, три надвірні будівлі та п'ять автомобілів», – зазначив він.

У прокремлівському Телеграм-каналі Readovka заявили, що Бєлгород нібито атакували ракетами.

Нагадаємо, що 24 вересня росіяни з артилерії вдарили по місту Покровськ Донецької області, внаслідок чого загинули дві людини.