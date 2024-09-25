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Россия несет самые большие потери с начала войны — Минобороны Великобритании

25 сентября 2024, 09:59

Россия несет самые большие потери с начала войны — Минобороны Великобритании

В последние четыре месяца Россия несла самые большие ежедневные потери с начала войны. С мая 2024 года она ежедневно теряет не менее тысячи человек ранеными и убитыми, что стало самыми высокими потерями российской армии в Украине с начала войны. Об этом сообщило Минобороны Великобритании.

По оценке британских военных, в мае Россия теряла в среднем 1262 военных каждый день, в июне — 1163, в июле — 1140, а в августе — 1187. Минобороны Великобритании ожидает, что в сентябре потери российской армии в среднем также будут превышать 1000 человек в день.

В 2022 году, как следует из опубликованного британскими военными сообщения, Россия ежедневно теряла от 236 до 537 человек в день. Максимального уровня потери достигли в конце года, говорится в сообщении. 

Общие потери России убитыми и ранеными с начала войны Минобороны Великобритании оценило в 610 тысяч человек.

Похожую оценку общего числа потерь российской армии неделю назад публиковала The Wall Street Journal, по данным которой, с начала войны Россия потеряла около 600 тысяч военных ранеными и убитыми.

С конца апреля Россия активизировала наступление в Донецкой и Харьковской областях. С этим может быть связан рост потерь в мае и последующих месяцах, о котором сообщает Минобороны Великобритании.

Последний раз Россия обнародовала официальные потери в войне с Украиной в сентябре 2022 года. Тогда Сергей Шойгу сообщил, что погибли 5937 военных. 

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