Росія зазнає найбільших втрат з початку війни — Міноборони Великої Британії

В останні чотири місяці Росія зазнавала найбільших щоденних втрат з початку війни. З травня 2024 року вона щодня втрачає не менше тисячі людей пораненими та вбитими, що стало найвищими втратами російської армії в Україні з початку війни. Про це повідомило Міноборони Великої Британії.

За оцінкою британських військових, у травні Росія втрачала в середньому 1262 військових щодня, у червні — 1163, у липні — 1140, а в серпні — 1187. Міноборони Великої Британії очікує, що у вересні втрати російської армії в середньому також перевищуватимуть 1000 людей за день.

У 2022 році, як випливає з опублікованого британськими військовими повідомлення, Росія щодня втрачала від 236 до 537 осіб на день. Максимального рівня втрати досягли наприкінці року, йдеться у повідомленні.

Загальні втрати Росії вбитими та пораненими з початку війни Міноборони Великої Британії оцінило у 610 тисяч осіб.

Подібну оцінку загальної кількості втрат російської армії тиждень тому публікувала The Wall Street Journal, за даними якої, з початку війни Росія втратила близько 600 тисяч військових пораненими та вбитими.

З кінця квітня Росія активізувала наступ у Донецькій та Харківській областях. З цим може бути пов'язане зростання втрат у травні та наступних місяцях, про яке повідомляє Міноборони Великої Британії.

Востаннє Росія оприлюднила офіційні втрати у війні з Україною у вересні 2022 року. Тоді Сергій Шойгу повідомив, що загинуло 5937 військових.