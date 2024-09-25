Украинские военные начали отступать из Угледара — Forbes

Бойцы ВСУ стали выходить из Угледара. Фото из соцсети

Угледар в Донецкой области, который с начала войны был неприступной крепостью для россиян, похоже, скоро будет захвачен: 72-я механизированная бригада ВСУ, защищавшая его, начала отступление из города. Об этом сообщает аналитик американского издания Forbes Дэвид Акс.

Как отмечает Акс, последний российский штурм Угледара в среду утром, в отличие от многих предыдущих штурмов, похоже, увенчался успехом. Как отметили в украинской аналитической группе Frontelligence Insight, ситуация в Угледаре критическая, и это, вероятнее всего, последние этапы его обороны.

«Есть признаки того, что это именно так. Похоже, что когда на прошлой неделе российские войска стали угрожать флангам города, 72-я механизированная бригада численностью 2000 человек, вооруженная танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109, начала потихоньку отходить на более защищенные позиции», — пишет Дэвид Акс.

Значение Угледара для каждой из сторон – вопрос спорный, отмечает аналитик.

Он закрепляет угол, где южный фронт встречается с восточным, но, возможно, Богоявленка, расположенная в нескольких километрах к северу, может выполнять ту же функцию, считает Акс, добавляя, что, скорее всего, Богоявленка – это запасная база, на которую может отступить 72-я ОМБр из Угледара.

При этом, отмечает аналитик, причина, по которой Угледар пал под российским давлением, очевидна.

«Хотя российские войска перенапряжены по всей линии фронта, уступающие им по численности украинские силы еще более перенапряжены. Украинская оборона на востоке прогибалась еще до того, как генштаб в Киеве приказал наступать через границу в Курскую область в прошлом месяце. Теперь они прогибаются еще быстрее», — заключает Акс.

Ранее сообщалось, что ситуация вокруг города Угледар в Донецкой области критическая и продолжает усложняться. Российские военные пробуют окружить населенный пункт, а параллельно с этим, они его просто ровняют с землей авиабомбами и артиллерией.