Українські військові почали відступати з Вугледару — Forbes

Бійці ЗСУ почали виходити з Вугледару. Фото із соцмережі

Вугледар у Донецькій області, який з початку війни був неприступною фортецею для росіян, схоже, незабаром буде захоплений: 72-а механізована бригада ЗСУ, яка його захищала, почала відступ із міста. Про це повідомляє аналітик американського видання Forbes Девід Акс.

Як зазначає Акс, останній російський штурм Вугледара в середу вранці на відміну від багатьох попередніх штурмів, схоже, увінчався успіхом. Як зазначили в українській аналітичній групі Frontelligence Insight, ситуація в Вугледарі є критичною, і це, найімовірніше, останні етапи його оборони.

«Є ознаки того, що це саме так. Схоже, що коли минулого тижня російські війська стали загрожувати флангам міста, 72-а механізована бригада чисельністю 2000 осіб, озброєна танками Т-64, бойовими машинами БМП-2 та гаубицями М-109, почала потихеньку відходити на більш захищені позиції», — пише Девід Акс.

Значення Вугледару для кожної із сторін — питання спірне, зазначає аналітик.

Він закріплює кут, де південний фронт зустрічається зі східним, але, можливо, Богоявленка, розташована за кілька кілометрів на північ, може виконувати ту саму функцію, вважає Акс, додаючи, що, швидше за все, Богоявленка — це запасна база, на яку може відступити 72-а ОМБр із Вугледару.

При цьому, зазначає аналітик, причина, через яку Вугледар упав під російським тиском, очевидна.

«Хоча російські війська перенапружені по всій лінії фронту, українські сили, що поступаються їм за чисельністю, ще більш перенапружені. Українська оборона на сході прогиналася ще до того, як генштаб у Києві наказав наступати через кордон до Курської області минулого місяця. Тепер вони прогинаються ще швидше», — робить висновок Акс.

Раніше повідомлялося, що ситуація навколо міста Вугледар на Донеччині критична і продовжує ускладнюватися. Російські військові намагаються оточити населений пункт, а паралельно з цим, вони його просто рівняють із землею авіабомбами та артилерією.