Обстрел грузовика с гуммопомощью 12 сентября: среди погибших — волонтер из Мариуполя

В результате российского обстрела погиб волонтер из Мариуполя Фото: Мариупольский горсовет

12 сентября российские военные нанесли удар из ствольной артиллерии по грузовику Международного Комитета Красного Креста. В результате атаки погибли трое людей, среди них — волонтер из Мариуполя Сергей Лубинец. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



«В результате обстрела 12 сентября села Веролюбовка в Донецкой области погиб Сергей Лубинец. Он был переселенцем из Мариуполя и работал в Международном Комитете Красного Креста», — говорится в сообщении.



К слову, Сергей в 2014 году был участником АТО, 24 февраля 2022 года находился в Мариуполе, вместе с семьей смог выехать из города.

Мужчина почти 10 лет был работником Международного Комитета Красного Креста. В последнее время регулярно осуществлял гуманитарные миссии в прифронтовые громады Донецкой области.



Ранее мы писали, что 12 сентября российская армия нанесла удар по автомобилям Международного Комитета Красного Креста в селе Веролюбовка Константиновской громады.



Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот обстрел еще одним российским преступлением войны.



«Сегодня оккупант нанес удар по машинам гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста на Донетчине. В этой войне все совершенно очевидно: Россия несет зло, Украина защищает жизнь. И если кто-то хочет слышать «обе стороны», то в России это воспринимают только как разрешение убивать дальше. Мир должен реагировать жестко и принципиально. Нельзя оставаться равнодушным — и странам, и международным организациям. Только вместе мир может заставить Россию прекратить этот террор и заставить Москву искать мир», — сказал Зеленский.