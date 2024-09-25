Обстріл вантажівки із гумодопомогою 12 вересня: серед загиблих — волонтер із Маріуполя

Внаслідок російського обстрілу загинув волонтер із Маріуполя Фото: Маріупольська міськрада

12 вересня російські військові завдали удару зі ствольної артилерії по вантажівці Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Внаслідок атаки загинули троє людей, серед них — волонтер з Маріуполя Сергій Лубінець. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



«Внаслідок обстрілу 12 вересня села Віролюбівка на Донеччині загинув Сергій Лубінець. Він був переселенцем з Маріуполя і працював у Міжнародному Комітеті Червоного Хреста», — йдеться у повідомленні.



До речі, Сергій у 2014 році був учасником АТО, 24 лютого 2022 року перебував у Маріуполі, разом з сім'єю зміг виїхати з міста.

Чоловік майже 10 років був працівником Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Останнім часом регулярно здійснював гуманітарні місії до прифронтових громад Донецької області.



Раніше ми писали, що 12 вересня російська армія завдала удару автомобілям Міжнародного Комітету Червоного Хреста в селі Віролюбівка Костянтинівської громади.



Президент України Володимир Зеленський назвав цей обстріл ще одним російським злочином.



«Сьогодні окупант завдав удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста на Донеччині. У цій війні все очевидно: Росія несе зло, Україна захищає життя. І якщо хтось хоче чути «обидві сторони», то в Росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі. Світ має реагувати жорстко та принципово. Не можна залишатися байдужим і країнам, і міжнародним організаціям. Тільки разом світ може змусити Росію припинити цей терор та змусити Москву шукати мир», — сказав Зеленський.