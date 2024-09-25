В Константиновке из-за российского обстрела ранен пожарный-спасатель

Сегодня российская армия обстреляла пожарную часть в городе Константиновка Донецкой области. В результате обстрела получил ранение спасатель. Об этом сообщили в ГСЧС Донецкой области.
«Ранения получил старший пожарный-спасатель, находившийся на суточном дежурстве», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарного доставили в больницу, ему предоставляется медицинская помощь.
«Спасатель получил множественные ранения шеи и лица, перелом челюсти, контузию. Состояние его стабильно тяжелое», — уточнили в ГСЧС.
Также повреждения получили частные транспортные средства спасателей, ликвидировано загорание микроавтобуса.
Напомним, ранее российские военные нанесли удар из ствольной артиллерии по грузовику Международного Комитета Красного Креста. В результате атаки погибли трое людей, среди них — волонтер из Мариуполя Сергей Лубинец.
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