В Константиновке из-за российского обстрела ранен пожарный-спасатель

Последствия сегодняшнего обстрела пожарной части в городе Константиновка Донецкой области. Фото: ГСЧС в Донецкой области

Сегодня российская армия обстреляла пожарную часть в городе Константиновка Донецкой области. В результате обстрела получил ранение спасатель. Об этом сообщили в ГСЧС Донецкой области.

«Ранения получил старший пожарный-спасатель, находившийся на суточном дежурстве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарного доставили в больницу, ему предоставляется медицинская помощь.

«Спасатель получил множественные ранения шеи и лица, перелом челюсти, контузию. Состояние его стабильно тяжелое», — уточнили в ГСЧС.

Также повреждения получили частные транспортные средства спасателей, ликвидировано загорание микроавтобуса.

Напомним, ранее российские военные нанесли удар из ствольной артиллерии по грузовику Международного Комитета Красного Креста. В результате атаки погибли трое людей, среди них — волонтер из Мариуполя Сергей Лубинец.