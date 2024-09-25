У Костянтинівці через російський обстріл поранено пожежника-рятувальника

Наслідки сьогоднішнього обстрілу пожежної частини у місті Костянтинівка Донецької області. Фото: ДСНС у Донецькій області

Сьогодні російська армія обстріляла пожежну частину у місті Костянтинівка Донецької області. Внаслідок обстрілу дістав поранень рятувальник. Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

«Поранення дістав старший пожежник-рятувальник, який перебував на добовому чергуванні», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежника доправили до лікарні, йому надається медична допомога.

«Рятувальник дістав множинні поранення шиї та обличчя, перелом щелепи, контузію. Стан його стабільно тяжкий», — уточнили у ДСНС.

Також пошкодження зазнали приватні транспортні засоби рятувальників, ліквідовано загоряння мікроавтобуса.

Нагадаємо, раніше російські військові завдали удару зі ствольної артилерії по вантажівці Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Внаслідок атаки загинули троє людей, серед них — волонтер із Маріуполя Сергій Лубінець.