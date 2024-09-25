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На Донетчине 117 населенных пунктов остались без света

25 сентября 2024, 15:17

На Донетчине 117 населенных пунктов остались без света

По состоянию на утро 25 сентября в Донецкой области без электроснабжения 117 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

«На утро остаются без света 117 населенных пунктов — более 80 тысяч абонентов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за российских обстрелов за 24 сентября обесточены 7,1 тыс. абонентов в 4 населенных пунктах. Энергетики восстановили электроснабжение для 4,2 тыс. абонентов в 4 населенных пунктах.

Ранее мы писали, что российские военные 24 сентября обстреляли Покровск, известно, что работник полиции пострадал. 

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