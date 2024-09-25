На Донеччині 117 населених пунктів залишилися без світла

Станом на ранок 25 вересня на Донеччині без електропостачання 117 населених пунктів. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.



«На ранок залишаються без світла 117 населених пунктів — понад 80 тисяч абонентів», — йдеться в повідомленні.



Як зазначається, через російські обстріли за 24 вересня знеструмлено 7,1 тис. абонентів у 4 населених пунктах. Енергетики відновили електропостачання для 4,2 тис. абонентів у 4 населених пунктах.



Раніше ми писали, що російські військові 24 вересня обстріляли Покровськ, відомо, що працівник поліції постраждав.