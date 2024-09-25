Россия может применить ядерное оружие в случае массированной атаки беспилотников на ее территорию – Путин

Глава Кремля Владимир Путин. Фото: Кремль

Россия обновила «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Об этом заявил глава Кремля Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию.

По его словам, в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.

«Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», – подчеркнул Путин.

Он сказал, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси как участника «Союзного государства».

«С белорусской стороной, с президентом Беларуси все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», – отметил глава Кремля.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский на Совете безопасности ООН предупредил о том, что Россия осенью хочет атаковать три украинские АЭС.