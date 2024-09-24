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«У нас есть доказательства»: Россия осенью хочет атаковать три АЭС в Украине – Зеленский

24 сентября 2024, 23:08

«У нас есть доказательства»: Россия осенью хочет атаковать три АЭС в Украине – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

С приближением третьей зимы полномасштабной войны Россия снова пытается уничтожить украинскую энергосистему. Об этом во время выступления на заседании Совета безопасности ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, этой осенью россияне могут быть более циничными.

«Они готовы атаковать три наши АЭС. У нас есть такая информация, у нас есть доказательства этому. Если Россия готова пойти так далеко – это означает, что для Москвы нет никаких ценностей», – отметил глава государства.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил о том, что война России и Украины идет к завершению.

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