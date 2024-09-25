Росія може застосувати ядерну зброю у разі масованої атаки безпілотників на її територію – Путін

Глава Кремля Володимир Путін. Фото: Кремль

Росія оновила «Основи державної політики у сфері ядерного стримування». Про це заявив глава Кремля Володимир Путін під час засідання Ради безпеки РФ з ядерного стримування.

За його словами, в оновленій редакції документа агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на Російську Федерацію.

«Також чітко фіксуються умови переходу Росії до застосування ядерної зброї. Розглянемо таку можливість вже при отриманні достовірної інформації про масований старт засобів повітряно-космічного нападу та перетинання ними нашого державного кордону. Маю на увазі літаки стратегічної та тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати», – наголосив Путін.

Він сказав, що Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії проти Білорусі як учасника «Союзної держави».

«З білоруською стороною, із президентом Білорусі всі ці питання узгоджені. У тому числі якщо противник, використовуючи звичайну зброю, створює критичну загрозу нашому суверенітету», – зазначив глава Кремля.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський на Раді безпеки ООН попередив про те, що Росія восени хоче атакувати три українські АЕС.