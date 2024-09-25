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В Покровске и Родинском возобновляют газоснабжение: частные сектора городов уже с газом

25 сентября 2024, 22:54

В Покровске и Родинском возобновляют газоснабжение: частные сектора городов уже с газом

В городах Покровск и Родинское Донецкой области возобновляют газоснабжение. Об этом сообщило «Суспільне Донбас» со ссылкой на председателя правления «Донецкоблгаза» Вадима Батия.

По его словам, над возобновлением газоснабжения в этих городах работают газовики из Краматорска, Славянска и Константиновки.

«Оператор ремонтировал газораспределительную станцию, в которую попала российская ракета. Прямое попадание было. Так как разбили ГРС, то не было во всем Покровске и ближайших селах, у них не было газа. А теперь надо заново запускать», – рассказал Батий.

Председатель правления «Донецкоблгаза» отметил, что газовики подключили все частные дома в Покровске и Родинском, продолжают подключать квартиры в пятиэтажках в Родинском.

«В Покровске восстановили в 676 домах. И также весь частный сектор подключен – восстановленное газоснабжение. Частный сектор Родинского тоже полностью с газом. Газ запущен. Возможно, кого не было дома, то не запустили», – сказал он.

Напомним, что в Донецкой ОВА ответили, сколько гражданских остается в городах Покровск, Курахово и Торецк.

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