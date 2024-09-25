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У Покровську та Родинському відновлюють газопостачання: приватні сектори міст уже з газом

25 вересня 2024, 22:54

У Покровську та Родинському відновлюють газопостачання: приватні сектори міст уже з газом

У містах Покровськ та Родинське Донецької області відновлюють газопостачання. Про це повідомило «Суспільне Донбас» з посиланням на голову правління «Донецькоблгазу» Вадима Батія.

За його словами, над відновленням газопостачання у цих містах працюють газовики з Краматорська, Слов'янська та Костянтинівки.

«Оператор ремонтував газорозподільну станцію, в яку влучила російська ракета. Пряме влучання було. Через те, що розбили ГРС, то не було у всьому Покровську та найближчих селах, у них не було газу. А тепер треба наново запускати», – розповів Батій.

Голова правління «Донецькоблгазу» зазначив, що газовики підключили всі приватні будинки в Покровську та Родинському, продовжують підключати квартири у п'ятиповерхівках у Родинському.

«У Покровську відновили у 676 будинках. І весь приватний сектор підключений – відновлене газопостачання. Приватний сектор Родинського також повністю з газом. Газ запущено. Можливо, когось не було вдома, то не запустили», – сказав він.

Нагадаємо, що у Донецькій ОВА відповіли, скільки цивільних залишається у містах Покровськ, Курахове та Торецьк.

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