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В ОВА ответили, сколько гражданских остается в Покровске, Курахово и Торецке

25 сентября 2024, 18:19

В ОВА ответили, сколько гражданских остается в Покровске, Курахово и Торецке

Россияне атакуют Покровск. Фото: прокуратура Россияне атакуют Покровск. Фото: прокуратура

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, какая сейчас ситуация в Курахово, Торецке и Покровске. Несмотря на ежедневные обстрелы со стороны россиян, местные жители остаются в прифронтовых городах. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

В частности, в Курахово сейчас остается 2500 человек, а в громаде около 6 тысяч человек.

«Вывезли несколько недель назад всех детей. Обстановка сложная, враг ежедневно обстреливает город управляемыми авиационными бомбами КАБ-250 и КАБ-500. Большое количество разрушенного и поврежденного жилья. Враг бьет по всем объектам критической инфраструктуры, пытается разрушить все», — пояснил он.

По словам Филашкина, в Торецке остается 1500 человек, выезжают медленно, 1-2 человека в несколько дней.

«Сейчас попасть в город почти невозможно. Ни органам власти, ни подразделениям полиции. Когда удается, то наши ребята пытаются поддержать тех людей, которые остаются в городе, и питьевой водой, продуктами и медицинскими наборами. Ситуация там тоже очень сложная», — отметил начальник ДОВА.

Что касается Покровска, то там остается 15 тысяч человек, среди них — 135 детей. Более 30 тысяч человек за месяц выехали.

«Враг в Покровске разрушил почти все мосты, там было их три. Сейчас полностью обстреливает все эвакуационные дороги. Половина города остается без электричества и газоснабжения, также проблемы с водой», — резюмировал Филашкин.

Ранее мы писали, что оккупанты обстреливают Донецкую область из всех имеющихся видов вооружения. Не только линию фронта, но и тыловые города — баллистическими и управляемыми ракетами, авиабомбами. Особенно сложная ситуация в Угледаре. 

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