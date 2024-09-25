В оккупированном Луганске задержали экс-мэра Сочи, который поехал воевать против Украины: его подозревают в растрате

В оккупированном Луганске задержали бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщило «Радио Свобода».
Позже стало известно, что Копайгородского доставили в Москву.
Как сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции города Москва, Мещанский суд Москвы отправил Копайгородского под стражу до 18 ноября.
Прокремлевское агентство «РИА Новости» заявило, что его подозревают в растрате в особо крупном размере. Речь идет о присвоении двух земельных участков, что привело к ущербу на 3,7 миллиона рублей.
Мэром Сочи Алексей Копайгородский стал в сентябре 2019 года, а в мае 2024-го ушел в отставку «в связи с переходом на новое место работы». Около двух недель назад российские СМИ сообщили о том, что он уехал воевать против Украины.
Напомним, что в июле в России по подозрению в мошенничестве задержали полковника Артема Городилова. Его полк обвиняют в резне в Буче.
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