В окупованому Луганську затримали ексмера Сочі, який поїхав воювати проти України: його підозрюють у розтраті

Ексмер Сочі Олексій Копайгородський під час судового засідання. Фото: Суди загальної юрисдикції міста Москва

В окупованому Луганську затримали колишнього мера Сочі Олексія Копайгородського. Про це повідомило «Радіо Свобода».

Пізніше стало відомо, що Копайгородського доставили до Москви.

Як повідомили у пресслужбі Судів загальної юрисдикції міста Москва, Міщанський суд Москви відправив Копайгородського під варту до 18 листопада.

Прокремлівське агентство «РІА Новини» заявило, що його підозрюють у розтраті в особливо великому розмірі. Йдеться про присвоєння двох земельних ділянок, що спричинило збитки на 3,7 мільйона рублів.

Мером Сочі Олексій Копайгородський став у вересні 2019 року, а у травні 2024-го пішов у відставку «у зв'язку з переходом на нове місце роботи». Близько двох тижнів тому російські ЗМІ повідомили, що він поїхав воювати проти України.

Нагадаємо, що у липні в Росії за підозрою у шахрайстві затримали полковника Артема Городилова. Його полк звинувачують у різанини у Бучі.