В России по подозрению в мошенничестве задержали полковника: его полк обвиняют в резне в Буче

Задержанный в РФ полковник Артем Городилов. Фото: кадр из видео

В Рязани сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ, полковника Артема Городилова. Об этом сообщило прокремлевское издание «Коммерсант».

После задержания полковника российской армии доставили в Москву и передали представителям Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ, в производстве которых находится уголовное дело об особо крупном мошенничестве. В материалах расследования он является подозреваемым в мошенничестве.

Ожидается, что после проведения следственных действий 4 июля следствие обратится в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

В каких хищениях и на какую сумму подозревают Городилова – пока неизвестно. Согласно Уголовному кодексу РФ, «особо крупный размер» начинается от 1 миллиона рублей.

В декабре 2022 года американское издание The New York Times в результате восьмимесячного визуального расследования пришло к выводу, что исполнителями массового убийства мирных жителей на улице Яблонской в Буче были российские десантники из 234-го десантно-штурмового полка под командованием тогда еще подполковника Артема Городилова.

Журналисты реконструировали убийства на улице Яблонской с точностью до минуты. Одни из доказательств причастности 234-го полка включали записи телефонных разговоров и расшифрованные позывные, которые использовали командиры на российских радиоканалах.

Жители Бучи рассказывали, что, когда российские военные их допрашивали, они часто отбирали телефоны. Подозревая, что военные могли также забрать телефоны жертв, журналисты NYT получили от украинских властей базу данных всех звонков и сообщений, поступавших из Бучанского района в Россию в течение марта 2022 года. Опрашивая родственников жертв, журналисты собирали их телефонные номера и проверяли, есть ли они в базе данных. Обнаружилась ужасная картина: российские солдаты регулярно использовали телефоны жертв, чтобы звонить домой в РФ, часто спустя несколько часов после их убийства.

Проанализировав телефонные номера, набранные российскими солдатами, и обнаружив профили в социальных сетях, связанные с членами их семей, журналисты подтвердили два десятка десантников как военнослужащих 234-го полка.

Напомним, что в России по подозрению в получении взятки задержали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.