За сутки под удар попали три населенных пункта Покровской громады: есть повреждения

За прошедшие сутки, 25 сентября, российская армия обстреляла Покровскую громаду Донецкой области. В результате атак повреждены дома и частные машины. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



В ведомстве отметили, что под удар попали села Новопавловка, Зверево и город Покровск.



«25 сентября в 15:00 произошел обстрел села Новопавловка, повреждено частное домовладение. Обследование запланировано на текущие сутки. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.



Также около 18:00 российские войска нанесли удар по селу Зверево, в результате чего поврежден дом и хозяйственные постройки. Погибших и пострадавших нет.



Кроме того, вечером 25 сентября произошел обстрел частной застройки Покровска, из-за которого уничтожено хозяйственную постройку и кровлю дома площадью 30 м2.



«В результате попадания было повреждено и одно транспортное средство, за рулем которого находилась местная жительница. Машина двигалась ул. Защитников Украины, когда попала под обстрел. К счастью, владелица автомобиля не получила телесных повреждений, но нуждалась в помощи из-за острой реакции на стресс и артериальной гипертензии», — резюмировали в Покровской ГВА.



Ранее мы писали, что в городах Покровск и Родинское Донецкой области возобновляют газоснабжение.