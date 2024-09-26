За добу під удар потрапили три населені пункти Покровської громади: є пошкодження

Минулої доби, 25 вересня, російська армія обстріляла Покровську громаду Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки та приватні машини. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



У відомстві зазначили, що під удар потрапили села Новопавлівка, Звірове та місто Покровськ.



«25 вересня о 15:00 стався обстріл села Новопавлівка, пошкоджено приватне домоволодіння. Обстеження заплановане на поточну добу. Загиблих та постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.



Також близько 18:00 російські війська завдали удару по селу Звірове, внаслідок чого пошкоджено будинок та господарські будівлі. Загиблих та постраждалих немає.



Крім того, увечері 25 вересня стався обстріл приватної забудови Покровська, через який знищено господарську споруду та покрівлю будинку площею 30 м2.



«Внаслідок влучення було пошкоджено й один транспортний засіб, за кермом якого знаходилася місцева мешканка. Машина рухалася вул. Захисників України, коли потрапила під обстріл. На щастя, власниця автомобіля не отримала тілесних ушкоджень, але потребувала допомоги через гостру реакцію на стрес та артеріальну гіпертензію», — резюмували у Покровській МВА.



Раніше ми писали, що у містах Покровськ та Родинське Донецької області відновлюють газопостачання.