Армия РФ за сутки обстреляла Донетчину более 20 раз — Филашкин

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 25 сентября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак есть повреждение жилых домов и административных здания. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 28 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар попали три района региона:

Волновахский район. В Новоукраинке Угледарской громады повреждены 4 дома, в Богоявленке — 3 уничтожены и 10 повреждены.



Покровский район. В Горняке Кураховской громады 1 человек погиб и 1 ранен. В Белицком Добропольской громады повреждены 2 многоэтажки и инфраструктурный объект. В Покровской громаде повреждено предприятие и дом. Под постоянными обстрелами Марьинская и Гродовская громады.

Краматорский район. В Лимане поврежден дом, еще 1 — в Торском; в Заречном разрушены 3 дома. В Ореховатке Николаевской громады поврежден инфраструктурный объект. В Ильиновской громаде повреждены 13 объектов: 10 в Тарасовке и 3 в Александро-Калиновом. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 2 многоэтажки, админздание и магазин. В Краматорске 2 погибших и 16 раненых, повреждены 2 многоэтажки, магазины, автомобили.





Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов, 3 многоэтажки и нежилое здание. В Дроновке Северской громады погиб человек, поврежден дом. В Торецке ранен человек, повреждена многоэтажка.



Ранее мы писали, что за прошедшие сутки, 25 сентября, российская армия обстреляла Покровскую громаду Донецкой области. В результате атак повреждены дома и частные машины.