Армія РФ за добу обстріляла Донеччину понад 20 разів — Філашкін

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 25 вересня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак є пошкодження житлових будинків та адміністративних будівель. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони регіону:

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено 4 будинки, у Богоявленці — 3 знищено і 10 пошкоджено.



Покровський район. У Гірнику Курахівської громади 1 людина загинула і 1 поранена. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 2 багатоповерхівки і інфраструктурний об'єкт. У Покровській громаді пошкоджено підприємство і будинок. Під постійними обстрілами Мар'їнська і Гродівська громади.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, ще 1 — у Торському; у Зарічному зруйновано 3 будинки. В Оріхуватці Миколаївської громади пошкоджено інфраструктурний об'єкт. В Іллінівській громаді пошкоджено 13 об'єктів: 10 у Тарасівці і 3 в Олександро-Калиновому. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю і крамницю. У Краматорську 2 загиблих і 16 поранених, пошкоджено 2 багатоповерхівки, крамниці, автомобілі.





Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і нежитлова будівля. У Дронівці Сіверської громади загинула людина, пошкоджено будинок. У Торецьку поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку.



Раніше ми писали, що минулої доби, 25 вересня, російська армія обстріляла Покровську громаду Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки та приватні машини.