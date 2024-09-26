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Армія РФ за добу обстріляла Донеччину понад 20 разів — Філашкін

26 вересня 2024, 10:50

Армія РФ за добу обстріляла Донеччину понад 20 разів — Філашкін

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 25 вересня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак є пошкодження житлових будинків та адміністративних будівель. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Усього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.

За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони регіону:

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено 4 будинки, у Богоявленці — 3 знищено і 10 пошкоджено.

Покровський район. У Гірнику Курахівської громади 1 людина загинула і 1 поранена. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 2 багатоповерхівки і інфраструктурний об'єкт. У Покровській громаді пошкоджено підприємство і будинок. Під постійними обстрілами Мар'їнська і Гродівська громади.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, ще 1 — у Торському; у Зарічному зруйновано 3 будинки. В Оріхуватці Миколаївської громади пошкоджено інфраструктурний об'єкт. В Іллінівській громаді пошкоджено 13 об'єктів: 10 у Тарасівці і 3 в Олександро-Калиновому. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю і крамницю. У Краматорську 2 загиблих і 16 поранених, пошкоджено 2 багатоповерхівки, крамниці, автомобілі.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і нежитлова будівля. У Дронівці Сіверської громади загинула людина, пошкоджено будинок. У Торецьку поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку.

 Раніше ми писали, що минулої доби, 25 вересня, російська армія обстріляла Покровську громаду Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки та приватні машини.

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Вадим Філашкін
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Донецька область
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Війна

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