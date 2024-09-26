«Несмотря на тяжелые штурмы – мы на месте»: в ВСУ опровергли информацию об отступлении из Угледара

Боец 72-й бригады ВСУ в Угледаре. Фото: кадр из видео

72-я механизированная бригада ВСУ опровергла информацию о якобы выходе ее бойцов из города Угледар Донецкой области. Об этом стало известно из видео, опубликованного пресс-службой 72-й ОМБр.

На кадрах боец бригады говорит, что хочет развеять все сомнения и мнения псевдоэкспертов о том, что 72-я ОМБр вышла из Угледара.

«Сейчас, несмотря на тяжелые штурмы и тяжелые обстоятельства, мы на месте. Сегодня 26 сентября 2024 года», – отметил воин.

Напомним, что ранее американское издание Forbes заявило о том, что 72-я бригада, которая обороняет Угледар, якобы начала отступать из города.