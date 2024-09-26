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«Попри важкі штурми – ми на місці»: у ЗСУ спростували інформацію про відступ з Вугледару

26 вересня 2024, 14:40

«Попри важкі штурми – ми на місці»: у ЗСУ спростували інформацію про відступ з Вугледару

Боєць 72-ї бригади ЗСУ у Вугледарі. Фото: кадр із відео Боєць 72-ї бригади ЗСУ у Вугледарі. Фото: кадр із відео

72-га механізована бригада ЗСУ спростувала інформацію про нібито вихід її бійців з міста Вугледар Донецької області. Про це стало відомо з відео, опублікованого пресслужбою 72-ї ОМБр.

На кадрах боєць бригади каже, що хоче розвіяти всі сумніви та думки псевдоекспертів про те, що 72-га ОМБр вийшла з Вугледару.

«Зараз, попри важкі штурми та важкі обставини, ми на місці. Сьогодні 26 вересня 2024 року», – зазначив воїн.

Нагадаємо, що раніше американське видання Forbes заявило про те, що 72-га бригада, яка обороняє Вугледар, нібито почала відступати з міста.

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