Артиллерийский удар по Торецку: в ОВА рассказали о жертвах и раненых

В четверг ночью, 26 сентября, российская армия обстреляли Торецк Донецкой области. Известно о двух погибших и двух пострадавших. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Ночью город попал под артиллерийский обстрел, один из снарядов попал в дом. На месте погибли 75-летний мужчина и 50-летняя женщина», — отметил он.



По словам Филашкина, Торецк остается одной из самых горячих точек в Донецкой области. Начальник администрации призвал всех эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.





Ранее мы писали, что российские военные 26 сентября ударили по городу Часов Яр Донецкой области. В результате атак один человек погиб, еще трое — получили ранения.