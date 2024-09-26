Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Оккупанты атаковали Часов Яр: есть жертва и пострадавшие

26 сентября 2024, 14:41

Оккупанты атаковали Часов Яр: есть жертва и пострадавшие

Российские военные 26 сентября ударили по городу Часов Яр Донецкой области. В результате атак один человек погиб, еще трое — получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

«26 сентября 2024 года ВС РФ, вероятно, из ствольной артиллерии обстреляли город Часов Яр. В очередной раз под прицелом оккупантов оказался квартал с жилой застройкой», — говорится в сообщении.

В результате атаки по частному сектору погиб 48-летний мужчина. Кроме того, пострадали три человека — 33-летняя женщина и двое мужчин 26 и 65 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и акубаротравма.

На момент удара все пострадавшие находились на территории одного из домов.   

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Ранее мы писали, что российские оккупанты за минувшие сутки, 25 сентября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак есть повреждение жилых домов и административных здания. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецкая область Часов Яр
События
Война
Организации
Донецкая областная прокуратура

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:54
На оккупированной Луганщине запретили розничную продажу алкоголя с 22:00 до 08:00: в некоторые дни – полностью
11:57
Военнослужащий из Ростова-на-Дону покончил с собой на шахте Засядько в Донецке
23:43
В оккупированном Луганске задержали экс-мэра Сочи, который поехал воевать против Украины: его подозревают в растрате
23:05
Главное за день: Угледар под угрозой захвата. Обстрел Краматорска
21:26
Пушилин заявил, что фейковая «ДНР» будет сотрудничать с Сирией в «сферах торговли и культуры»: уже готова «делегация»
11:22
Украинские военные начали отступать из Угледара — Forbes
23:00
Главное за день: В черте Угледара начались бои. РФ снова ударила по домам в Харькове
22:39
Уцелевших домов почти не осталось: на оккупированной Луганщине из-за масштабных лесных пожаров на 95% сгорел поселок – ОВА
22:15
Оккупированный Мариуполь не готов к отопительному сезону: жители нескольких районов могут остаться без тепла
17:41
«Верховный суд ЛНР» вынес «приговор» гражданину Украины, которого оккупанты обвинили в шпионаже за ВС РФ
15:51
Российские войска штурмуют Угледар и уничтожают город
13:14
Жители Мариуполя живут в аварийных домах: оккупанты не реагируют на жалобы
12:38
В оккупированной Горловке погиб начальник пожарной службы
23:06
Главное за день: Обстрел Краматорска и Запорожья. Пытки в оккупации
22:10
Все еще пожароопасно: на оккупированной Луганщине ежедневно горит сухая трава
21:42
«ЛНР» заключила в колонию мужчину, который против «СВО» — его обвинили в «шпионаже»
18:27
«ДНР»: В Донецке и Горловке ранены два человека
16:10
Троих украинских военнопленных «ДНР» заключила в колонию за «ущерб государству» — разрушенный мост во время боев
22:00
Главное за день: Росармия атакует Донетчину. Две женщины погибли в шахте из-за обстрела
22:00
Главное за день: План Зеленского. РФ продолжает атаковать Харьков и Кривой Рог
все новости
16:10
Артиллерийский удар по Торецку: в ОВА рассказали о жертвах и раненых
15:59
19-летняя девушка выехала из оккупированного Донецка и получила украинский паспорт
15:54
На оккупированной Луганщине запретили розничную продажу алкоголя с 22:00 до 08:00: в некоторые дни – полностью
15:20
Эксперты ООН рассказали о пытках и насилии против украинцев в российском плену
14:47
Школьные автобусы в Белгородской области РФ будут оснащать защитой от беспилотников
14:41
Оккупанты атаковали Часов Яр: есть жертва и пострадавшие
14:40
«Несмотря на тяжелые штурмы – мы на месте»: в ВСУ опровергли информацию об отступлении из Угледара
14:17
В комитете ВР подтвердили, что ограничена мобилизация мужчин старше 50 лет
13:59
Покровск частично обесточен: причина
13:44
США объявили о военной помощи Украине на миллиарды долларов: ВСУ получат батарею Patriot и дальнобойные авиабомбы для F-16
13:10
Угроза ядерной безопасности: российский «Шахед» пролетел на критически низкой высоте возле Ровенской АЭС
12:59
В Краматорской ГВА рассказали, как получить материальную помощь за поврежденное в результате обстрелов жилье
12:57
Авиаудар по многоэтажке в Харькове: количество жертв снова возросло
11:59
Жители трех сел Покровской громады остались без электроснабжения
11:57
Военнослужащий из Ростова-на-Дону покончил с собой на шахте Засядько в Донецке
11:24
Россия ракетами «Кинжал» ударила по Украине: самолеты оккупантов атаковали два раза
11:10
В Краматорской ГВА рассказали о последствиях вчерашнего обстрела города
11:00
Армия РФ обстреляла Лиман: загорелась крыша пятиэтажки, спасатели тушили масштабный пожар
10:50
Армия РФ за сутки обстреляла Донетчину более 20 раз — Филашкин
10:22
За сутки под удар попали три населенных пункта Покровской громады: есть повреждения
все новости
ВИДЕО
Боец 72-й бригады ВСУ в Угледаре. Фото: кадр из видео «Несмотря на тяжелые штурмы – мы на месте»: в ВСУ опровергли информацию об отступлении из Угледара
26 сентября, 14:40
Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский во время судебного заседания. Фото: Суды общей юрисдикции города Москва В оккупированном Луганске задержали экс-мэра Сочи, который поехал воевать против Украины: его подозревают в растрате
25 сентября, 23:43
Уничтожение колонны российской техники на Донецком направлении. Фото: кадр из видео Украинские войска уничтожили колонну российской техники на Донецком направлении: в ВСУ показали кадры операции
25 сентября, 22:26
Столб дыма после удара по большому складу БК россиян на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Нацгвардия уничтожила большой склад боеприпасов россиян на Покровском направлении: кадры
25 сентября, 19:58
Россияне атакуют Покровск. Фото: прокуратура В ОВА ответили, сколько гражданских остается в Покровске, Курахово и Торецке
25 сентября, 18:19
Отдельные российские ДРГ пытаются прорываться в город. Фото: полиция Ситуация сложная: ДРГ РФ пытаются прорваться в Угледар
25 сентября, 17:55

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор