Оккупанты атаковали Часов Яр: есть жертва и пострадавшие

Российские военные 26 сентября ударили по городу Часов Яр Донецкой области. В результате атак один человек погиб, еще трое — получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



«26 сентября 2024 года ВС РФ, вероятно, из ствольной артиллерии обстреляли город Часов Яр. В очередной раз под прицелом оккупантов оказался квартал с жилой застройкой», — говорится в сообщении.



В результате атаки по частному сектору погиб 48-летний мужчина. Кроме того, пострадали три человека — 33-летняя женщина и двое мужчин 26 и 65 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и акубаротравма.



На момент удара все пострадавшие находились на территории одного из домов.



Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).





Ранее мы писали, что российские оккупанты за минувшие сутки, 25 сентября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак есть повреждение жилых домов и административных здания.