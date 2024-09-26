Артилерійський удар по Торецьку: в ОВА розповіли про жертви і поранених

У четвер уночі, 26 вересня, російська армія обстріляла Торецьк Донецької області. Відомо про двох загиблих та двох постраждалих. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Вночі місто потрапило під артилерійський обстріл, один з снарядів потрапив в будинок. На місці загинули 75-річний чоловік та 50-річна жінка», — зазначив він.



За словами Філашкіна, Торецьк залишається однією з найгарячіших точок у Донецькій області. Начальник адміністрації закликав усіх евакуюватися до безпечніших регіонів України.





Раніше ми писали, що російські військові 26 вересня вдарили по місту Часів Яр Донецької області. В результаті атак одна людина загинула, ще троє отримали поранення.