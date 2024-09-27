Россия ракетами ударила по Днепру, есть разрушение

Войска РФ ночью 27 сентября нанесли ракетный удар по Днепру, под обстрел попал промышленный объект, есть разрушение. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, там возник пожар, который спасатели потушили. Обошлось без пострадавших.

Также ночью войска РФ били по Никополю и Марганецкой громаде, применили дрон-камикадзе и тяжелую артиллерию. Повреждена инфраструктура.

Напомним, в больнице Кривого Рога Днепропетровской области умер 50-летний мужчина, который получил ранения в результате ракетной атаки на город 21 сентября. Таким образом, количество жертв возросло до 4.