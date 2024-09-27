Росія ракетами вдарила по Дніпру, є руйнування

Війська РФ вночі 27 вересня завдали ракетного удару по Дніпру, під обстріл потрапив промисловий об'єкт, є руйнування. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, там виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Обійшлося без постраждалих.

Також вночі війська РФ били по Нікополю та Марганецькій громаді, застосували дрон-камікадзе та важку артилерію. Пошкоджено інфраструктуру.

Нагадаємо, у лікарні Кривого Рогу Дніпропетровської області помер 50-річний чоловік, який дістав поранення внаслідок ракетної атаки на місто 21 вересня. Таким чином кількість жертв зросла до 4.